Everton | Lampard in pressing per un laterale del Manchester United

Calciomercato.com

Per uno strano scherzo del calendario Bournemouth edsi scontreranno anche sabato prossimo -... La priorità dei due allenatori, Gary O'Neil e Frank, è ovviamente la partita di sabato, ...Commenta per primo Secondo quanto si legge sul Sun , il Tottenham e in particolare Antonio Conte avrebbero messo gli occhi su Anthony Gordon , centrocampista dell'cheha preso sotto la propria ala e che per alcuni varrebbe già un esborso di 60 milioni di sterline. Everton, Lampard in pressing per un laterale del Man UTD Frank Lampard's decision to change his entire team at Bournemouth backfired as Everton were dumped out of the Carabao Cup ...FRANK Lampard insists the side he picked for Tuesday night’s Carabao Cup tie should “absolutely” have been capable of beating ...