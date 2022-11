L'HuffPost

Alla plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles è andato in scena unoinedito tra le due istituzioni dell'Unione Europea: mai era accaduto prima che un presidente del Consiglio Europeo ...Alla plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles è andato in scena unoinedito tra le due istituzioni dell'Unione Europea: mai era accaduto prima che un presidente del Consiglio Europeo ... Eurorissa. Scontro in parlamento fra Michel e von der Leyen Sulla crisi energetica, il presidente del Consiglio europeo attacca la presidente della Commissione (“l’inazione non è un opzione”) che lascia l’aula. Una ...“Calciare la lattina più in là lungo la strada non è più un’opzione”. Charles Michel usa l’espressione inglese in aula, ‘kicking the can down the road’, per dire a Ursula von der Leyen che è tempo di ...