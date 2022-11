De Laurentiis | “Finalmente nuove terapie per il tumore mammario triplo negativo”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – La chemioterapia non è più l’unica arma per affrontare il carcinomametastatico. Treinnovative sono ora a disposizione degli oncologi. Diventa fondamentale guadagnare tempo bloccando la malattia e mantenendo una buona qualità di vita. L'articolo proviene da Italia Sera.

La chemioterapia non è più l'unica arma per affrontare il carcinoma mammario metastatico triplo negativo. Tre nuove terapie innovative sono ora a disposizione degli oncologi. Diventa fondamentale ...Recentemente il panorama terapeutico sta cambiando. 'Diverse terapie innovative sono ora a disposizione degli oncologi - conferma Michelino De, direttore del Dipartimento di ...