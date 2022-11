Clizia Incorvaia racconta la depressione post-partum | “Se ne parla troppo poco”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Felice, appagata, serena: questo è il ritratto della neo mamma nell’immaginario comune. Nella maggior parte dei casi è così, stringere tra le braccia il proprio figlio è una delle sensazioni più belle che si possano provare. Eppure, nonostante la felicità, esiste una piccola spina che si insinua malevola tra le pieghe dell’anima, provocando un piccolo ma costante dolore. Stiamondo dellache colpisce le puerpere a 4-6 settimane dal parto. Questo disturbo è uno tra i più sottovalutati: stride, come un’unghia sulla lavagna, con lo stereotipo della maternità appagante. A puntare il dito contro questa realtà è statache ha confessato di aver sofferto didopo la nascita ...

Micolcontro Antonella Fiordelisi: duro confronto al Gf Vip Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Micole Antonella Fiordelisi . La sorella diha deciso di affrontare ...... la sorella dila "demolisce" tirando fuori l'affaire legato ad Antonino Spinalbese . Ed ... La, confrontandosi con la Fiordelisi, ha messo le cose in chiaro: Certe cose non mi ...Scoppia la polemica tra i fan del GF Vip: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno commentato l'aspetto fisico di Micol Incorvaia.Volano accuse e offese nella Casa del Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la nuova concorrente della ...