Adnkronos

Marco Osnato è in pole per guidare la Commissione Finanze dellain quota Fratelli d'Italia , sorpassando Giulio. Se così fosse, per l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze si tratterebbe, di fatto, della seconda bocciatura, anche se la ...Alcune candidature sembrano comunque blindate: è il caso di Stefania Craxi (Fi) alla Esteri del Senato, di Giulio(Fdi) allo stesso organismo dellae di Giulia Bongiorno (Lega) alla ... Camera, Tremonti eletto presidente della commissione Esteri (Adnkronos) – Giulio Tremonti è stato eletto presidente della commissione Esteri della Camera. Giuseppe Mangialavori di Forza Italia è stato eletto presidente della commissione Bilancio. Nazario Pagan ...(Adnkronos) - Giulio Tremonti è stato eletto presidente della commissione Esteri della Camera. Giuseppe Mangialavori di Forza Italia è stato eletto presidente della commissione Bilancio. Nazario Pagan ...