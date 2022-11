Avatar | La Via dell' Acqua | perché dura oltre tre ore? La risposta di James Cameron

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il regista premio Oscarha svelato il motivota fiume del sequel di: La Via, in uscita nelle sale a dicembre. Arriverà nelle sale il 14 dicembre l'attesissimo: La Via, sequel del film diuscito nel 2009. Il nuovo capitolo durerà ben 3e 10 minuti, crediti compresi, superando il primo, che si muoveva intorno alle 2e 41 minuti. La scelta di unata così lunga è stata motivata dain una maniera ben precisa. "Lo scopo è quello di raccontare una storia ...

A poche settimane dal debutto sul grande schermo dell'attesissimo: ladell'Acqua , prosieguo dell'iconico film apripista del 2009, sono emersi nuovi dettagli riguardanti la prima idea per un sequel scritta da James Cameron. Nel corso di una recente ...Arriverà nelle sale il 14 dicembre l'attesissimo: Ladell'Acqua , sequel del film di James Cameron uscito nel 2009. Il nuovo capitolo durerà ben 3 ore e 10 minuti, crediti compresi, superando il primo, che si muoveva intorno alle 2 ...Il regista premio Oscar James Cameron ha svelato il motivo della durata fiume del sequel di Avatar, Avatar: La Via dell'Acqua, in uscita nelle sale a dicembre.Total Film ci regala uno sguardo inedito ad Avatar: La via dell'acqua, il film di James Cameron in arrivo il mese prossimo ...