“Arriva Zmuda”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Stampa 9 novembre 1982 … nelle cronache dello sport una foto, sotto un’intervista a Luciano Spinosi che spiega il momento magico del Verona prima in classifica con la Roma a 13 punti, compare una foto … … e un titolo … … “L’exploit del Verona è ancor più sorprendente se si considera che non ha potuto contare sul fortissimo difensore, bloccato da un infortunio: il polacco (nella foto) è quasi pronto e dovrebbe esordire in squadra fra breve”. W?adys?aw ?muda nell’estate aveva lasciato il Widzew Lodz per trasferirsi nel Bel Paese con il neopromosso Verona ed è il primo giocatore polacco insieme a Zbigniew Boniek, a calcare i campi della nostra Serie A. Purtroppo quella foto e la relativa didascalia non avranno carattere di profezia: la sua avventura tra gli scaligeri è condizionata da un grave infortunio al ginocchio e probabilmente anche da un intervento ...