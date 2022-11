A differenza di Meghan ed Harry | la scelta è condivisa La principessa manterrà il titolo ma non potrà sfruttarlo Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La decisione è stata presa di comune accordo con la Casa Reale norvegese: Martha Louise, figlia del re e quarta nella linea di successione, lascia l’incarico di working royal per amore dello sciamano Durek Verrett (foto: Getty) Il dibattito era nell’aria da tempo: Martha Louise di Norvegia, figlia del re e quarta nella linea di successione al trono, dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale con il controverso sciamano Durek Verrett, può mantenere ancora un ruolo attivo a corte? La questione non era rimasta privata, tra le mura di palazzo. Qualche settimana fa, infatti, ne aveva già parlato pubblicamente il principe ereditario Haakon, raccontando ai media quanto fosse bello frequentare il futuro cognato ma non nascondendo il grande senso di responsabilità verso l’istituzione. «Abbiamo notato che parte di ciò che è stato detto e fatto ha suscitato un bel po’ di discussione. Alcune ...