Sassuolo vs Roma | pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 8 novembre 2022) Mercoledì 9 novembre alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontanovs. Ilviene dalla sconfitta esterna ad Empoli, laperde la stracittadina da padrona di casa.vs: da dove iniziamoI ragazzi di Dionisi vengono dalla sconfitta di misura ad Empoli arenati alla tredicesima posizione in classifica a quota 15 punti. Al Castellani i padroni di casa si mostrano da subito più propositivi degli emiliani. Ilrimane lento e prevedibile e la prima frazione di gioco rimane a reti inviolate avara di emozioni. Sono i padroni di casa che al 64? trovano lo spunto del vantaggio. Satriano lavora bene un pallone, premiando l’inserimento in area di rigore di Baldanzi, che con un tiro di ...

Infortunati. Darboe (lesione del legamento crociato). Dybala (lesione al retto femorale). .... Infortunati. Berardi (lesione del bicipite femorale). Defrel (frattura del metatarso).