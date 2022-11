Pioli | «Mi aspettavo un campionato equilibrato | un Napoli così era impensabile»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi il Milan affronterà la Cremonese in trasferta, in. Ieri il tecnico rossonero, Stefano, ha parlato in conferenza stampa. Ha parlato di De Ketelaere, del Tottenham, prossimo avversario in Champions e anche deldi Spalletti. «Miun, nessuno si aspettava che ilfacessetanti punti. Dobbiamo restare attaccati al». E’ soddisfatto del sorteggio? «Squadre perfette non esistono. Il nostro livello dovrà essere altissimo, dobbiamo giocare con la convinzione di poter superare anche questo turno. Il Milan ha numeri negativi nella sua storia contro le inglesi, cercheremo di fare del nostro meglio». Come sta Ibra? «Il suo recupero procede bene. Vedremo cosa succederà da ...