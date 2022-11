Pecoraro Scanio | “L’unica misura valida finora è stata il bonus 110%”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 novembre 2022) In questi giorni ha preso il via la Cop27, Alfonso, ex ministro e presidente della Fondazione Univerde, come giudica il biglietto da visita con cui si presenta l’Italia della Meloni? “Noi siamo tra i Paesi che hanno sottoscritto il trattato di Kyoto e presentarci con più trivellazioni petrolifere e inceneritori, che sono entrambe tecnologie climalteranti, non è sicuramente un buon biglietto da visita. Unico risultato che possono vantare sul fronte della lotta al cambiamento climatico è il Superinventato da Giuseppe Conte. Che vogliono tra le altre cose rivedere. Il rischio è che facciano oggi la figura di un Trump o di un Bolsonaro. Insomma andare in Egitto annunciando che si fanno più trivellazioni petrolifere significa che non si sta capendo di cosa si sta discutendo alla Cop27”. Il ministro delle Imprese e del ...