Osasuna-Barcellona | Lewandowski espulso al 31? | gomitata ad un avversario per il polacco VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) L’attaccante del, Robert, è statoal 31? del match di Liga contro l’, per aver travolto con unaun. Ilera infatti già ammonito e dopo l’intervento l’arbitro non ha avuto dubbi sul secondo giallo. Ecco ildell’accaduto. SportFace.

La partitadi Martedì 8 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per LaLiga PAMPLONA - Martedì 8 novembre 2022 , alle ......00 Wolves - Brighton 2 - 3 18:30 Everton - Leicester 0 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe - Cádiz 0 - 0 16:15 Valladolid - Elche 2 - 1 18:30 Celta -1 - 2 21:00- UD Almería 2 - 0 ...Segui la Diretta LIVE di Osasuna-Barcellona, gara valida per la quattordicesima giornata de LaLiga, in programma martedì 8 novembre alle 21:30 ...Le formazioni ufficiali Osasuna-Barcellona: Liga 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal 1' di gioco ...