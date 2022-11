Neonata nasce con otto embrioni malformati nello stomaco | credevano fosse un tumore | mai accaduto prima

Leggi anche >prematura con un tumore che è il doppio del suo peso, l'incredibile intervento per salvare la vita allaLeggi anche > Litiga con la compagna, esce di casa per comprare una ...Leggi anche >prematura con un tumore che è il doppio del suo peso, l'incredibile intervento per salvare la vita allaLa diagnosi La madre e il padre della bambina temevano che la ...Nasce UNIA, l’Unione Italiana Apolidi. Si stima che in Italia ci siano circa tremila persone prive di cittadinanza di qualsiasi Stato.Insultata per anni per la sua barba decide di non radersi più per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua malattia. Annette Lawrence, una donna inglese del ...