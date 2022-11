Milano | 14enne in bici muore travolto da un tram | autista indagato per omicidio colposo

(Di martedì 8 novembre 2022) La Procura diha aperto un’inchiesta perstradale per l’incidente di questa mattina, martedì 8 novembre 2022, in cui ha perso la vita un ragazzino di 14 anni,da unmentre andava a scuola in. Il conducente dell’Atm èper. Il giovane si chiamava Luca Marangoni L'articolo proviene da Inews24.it.

È la testimonianza di uno studente del liceo Einstein di, la scuola dove si stava recando stamani alle 8 in bicicletta Luca Marangoni, ilinvestito e ucciso da un tram. L'Istituto, il ...San Casciano dei Bagni (Siena) come Riace, dall'acqua 24 statue di bronzo INUTILI I SOCCORSIin bicicletta travolto e ucciso da un tram 89 PERSONE A BORDO Migranti, la Rise Above ...La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di reato di omicidio stradale colposo in merito alla morte di Luca Marangoni, il 14enne investito da un tram e ucciso in via Tito Livio mentre stava andando ...