Midterm | Biden | E' il momento di difendere la democrazia

"E' arrivato per voi il momento di difendere la democrazia": e' l'appello lanciato da Joein Maryland, nell'ultimo comizio prima delle elezioni di. "Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia e' in pericolo", ha detto il presidente Usa in un'universita' storicamente ..."Grazie per il sostegno, al Presidente, a entrambi i partiti del Congresso e a tutti i cittadini americani! Sappiate che non ... Così alla vigilia del voto Usa di, il presidente ucraino ...al Presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso e a tutti i cittadini americani! Sappiate che non sostenete solo un Paese o il suo leader, ma milioni di persone che, come voi, hanno a cuore la ...Milano, 8 nov. askanews) – “Questa elezioni non sono un referendum, sono una scelta tra due visioni molto diverse dell'America”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo ultimo comizio nel Ma ...