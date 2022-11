Gf Vip | Stefano Fiordelisi vs l’ex della figlia Antonella | Botta e risposta via social

(Di martedì 8 novembre 2022)controfidanzato di, Gianluca. Messaggi di fuoco viatra i due Durante il daytime del Grande fratello Vip, Alfonso Signorini ha anticipato l’arrivo nella casa delfidanzato di, ancora innamoratissimo di lei. Dopo l’annuncio del conduttore, il padre di, ha pubblicato una storia al quanto strana su Instagram: “Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento”. Ma subito è arrivata ladi Gianluca, ex fidanzatovippona: “Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora sui ...

L'ex di Antonella Fiordelisi , in particolare, durante la puntata del Grande Fratelloha fatto ... nello stesso tempo, in tv, si è detta innamorata di Edoardo per la gioia di papàche ...Benedetta Mazza al GF, il legame conSala. Nel 2018, Benedetta Mazza ha varcato la porta rossa del GFdiventando una concorrente ufficiale della trasmissione. Un'esperienza importante ...L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è entrato ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto e Stefano ha reagito ...