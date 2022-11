GdS – Juve-Inter | la sfida che non c’è tra Pogba e Lukaku

(Di martedì 8 novembre 2022) 2022-11-06 09:47:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Paul e Rom erano gli uomini copertina del mercato, quelli che dovevano fare la differenza. Ma si sono visti poco o nulla, e Allegri e Inzaghi hanno dovuto apportare parecchi correttivi Sono stati i colpi più importanti dell’estate per il campionato italiano, ma dopo quasi tre mesi di stagione e alle soglie della pausa per il Mondiale praticamente non si sono mai visti, Romelue Paul, cosìdopo 12 giornate si trovano già rispettivamente a -8 e -10 dal primo posto. È stato il colpo più corteggiato – uno di quegli “amori che non finiscono, fanno giri immensi…” – e quello che più di tutti in estate ha infiammato una piazza che aveva bisogno di tornare a respirare grandeur dopo due anni di ...

Fcinternews.it

... giocate da campione e amore per la città di Palermo dove stringe un forte legame col connazionale Dybala e l'anno successivo, col "picciriddu" passato alla, con Gilardino. È il 2016 e la sua ...Per me larappresenta la squadra più forte. Poi ci sta che uno stupido pensa che io sia uno che si illude o che vive di favole. No, io vivo di realtà, di fatto quando vedo che le cose non vanno ... GdS - Juve-Inter è il 'derby delle perdite': oltre 1 mld di deficit complessivo negli ultimi tre anni "Una squadra a immagine e somiglianza del suo tecnico. Il Porto riflette in toto l’anima di Sergio Conceiçao, ex nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma. Quando giocava sulla ...'Una squadra a immagine e somiglianza del suo tecnico. Il Porto riflette in toto l’anima di Sergio Conceiçao, ex nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma. Quando giocava sulla fascia destra, ha combinato ...