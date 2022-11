Formazioni ufficiali Spezia Udinese | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 novembre 2022), le decisioni di Gotti e Sottil per il match in programma quest’oggi al Picco Ledi, match in programma alle 18.30 al Picco.(3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola.A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Bastoni, Ferrer, Amian, Ellertsson, Caldara, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca. All. Gotti.(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Success, Deulofeu.A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Jajalo, Beto, Abankwah, Buta, Ehizibue, Samardzic, Nestorovski. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.