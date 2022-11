Diana Del Bufalo | “Ho una sindrome | la coprolalia”

(Di martedì 8 novembre 2022) “Ho un disturbo: la”. A rivelarlo èDelin una lunga e accorata intervista al Corriere della Sera, in cui, con l’entusiasmo travolgente che la contraddistingue, si racconta a cuore aperto, svelando i lati più intimi del suo carattere esuberante. Tra cui appunto, questadi cui soffre e che le causa “l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che è un ramo delladi Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”. Quindi– attrice, cantante, ...

... asserendo che sarebbe poco fisica: Paolo Ruffini, la sua ex compagna non lo nega: 'Adesso ci vogliamo molto bene'Bufalo per un lungo periodo è stata la compagnapopolare attore e ...Bufalo ha confessato di soffrire della sindrome di Tourette. L'attrice ha iniziato la sua carriera nel mondo dello L'articoloBufalo ha la sindrome di Tourette: la confessione dell'...Lo spettacolo consiste in frammenti del repertorio degli ultimi anni di Alessandra Frabetti ... “Madame Kollontaj”, in scena domenica 13 novembre alle ore 17 alla Sala Diana, è uno spettacolo prodotto ...“Ho un disturbo: la coprolalia”. A rivelarlo è Diana Del Bufalo in una lunga e accorata intervista al Corriere della Sera, in cui, con l’entusiasmo travolgente che la contraddistingue, si racconta a ...