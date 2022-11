Checco Zalone porta in teatro la satira politicamente scorretta sui diritti civili

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 8 novembre 2022) “Se ho mai sofferto per le polemiche? Una volta sola, quando feci l’imitazione di Michele Misseri e me ne sono pentito, forse ho sbagliato, era eccessiva. Da lì ho imparato a limitarmi, tracciando una linea di confine tra ciò che è simpatico e ciò che è inopportuno”.torna acon la solita voglia di stuzzicare, far riflettere e rompere gli schemi. “Nello spettacolo propongo la storia di una famiglia arcobaleno che adotta un bambino in un orfanotrofio di Predappio. Come andrà a finire?” Per saperlo basta andare nei teatri dovein scena “Amore + Iva“, spettacolo con cui girerà l’Italia, da nord a sud. Ce n’è per tutti i gusti, dai migranti a Putin. Come nasce l’idea dello spettacolo? Lo dice chiaramente: “Dalla storia di una signora che a febbraio voleva adottare una famiglia ucraina, ma era ...