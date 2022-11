Calcio amputati | gol da urlo in mezza rovesciata

Marcin Oleksy, giocatore del Warta Poznan, ha messo a segno un gran gol in mezza rovesciata durante la sfida del campionato polacco diper ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La "Roma" apre le iscrizioni: "Questi ragazzi ci insegnano a vivere con il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Marcin Oleksy del Warta Poznan faceva il portiere, poi ha perso la gamba sinistra in un incidente sul lavoro. Ora gioca in attacco nel campionato di calcio per amputati ...