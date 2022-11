Associazione a delinquere finalizzata all’estorsione | tutti i dettagli

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 indagati (3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di dimora). Gil indagati sono ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini-, dei reati di “perala commissione di “estorsioni”, “lesioni personali aggravate”, “violenza privata”, nonché di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, “furto aggravato” e altro. lI provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano. Le attività ...

