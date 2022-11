Altro che strette di mano | l’Egitto non collabora su Giulio Regeni | “Per loro il caso è chiuso”

Leggi su tpi

(Di martedì 8 novembre 2022) Per un vizio procedurale il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani per l’omicidio diè fermo da quasi due anni: secondo la Corte d’Assise, e la Cassazione, l’udienza non può cominciare se non vengono notificati gli atti agli imputati. Ma secondo Il Cairo, che li ha già prosciolti nel corso di un’inchiesta interna, non verranno mai processati a Roma. Un documento depositato presso il Tribunale della Capitale e firmato da Nicola Russo, il capo dipartimento del Ministero della Giustizia, spiega come per“nessun processo e nessunazione sono possibili”. “La procura egiziana – si legge – ha ribadito che resta valido quanto contenuto nel decreto di archiviazione per i quattro imputati in Italia, firmato dai magistrati egiziani nel dicembre scorso. In Egitto non si potrà più ...