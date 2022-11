Wanda Nara a Verissimo si confessa | tutta la verità sulla separazione da Mauro Icardi

è tornata da . Dopo la sensuale e bombastica esibizione sulla pista di Ballando con le Stelle sabato 5 novembre, l'ormai ex lady Icardi ha preso con le sue due figlie un volo con direzione ...A Verissimoha parlato della sua separazione da Mauro Icardi e si è contraddetta più volte. Per la prima voltaè stata ospite a Verissimo a seguito della sua discussa e controversa ...La showgirl 35enne è un fiume in piena: "Lui vorrebbe riprovarci ma…" L’argentina confessa la rottura: "Non stiamo più insieme da due mesi" Wanda Nara per la prima volta in tv parla della rottura con ...Wanda Nara è tornata da Maxi Lopez. Dopo la sensuale e bombastica esibizione sulla pista di Ballando con le Stelle sabato 5 novembre, l'ormai ex lady Icardi ha preso con le sue due figlie un volo con ...