Sergio Staino | il vignettista ricoverato a Firenze in prognosi riservata

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il, ‘padre’ del personaggio Bobo, èin gravi condizioni all’ospedale fiorentino di Torregalli., 82 anni, che risiede a Scandicci (), da tempo sarebbe affetto da problemi di salute che si sarebbero aggravati nelle ultime ore, tanto da richiedere il ricovero. Il disegnatore è ined è stato tenuto in coma farmacologico. È in, una laurea in Architettura, ha pubblicato le sue prime strisce satiriche sulla rivista di fumetti Linus. Collaboratore tra il 1980 e il 1981 della pagina culturale del quotidiano Il Messaggero, e dall’anno successivo de l’Unità, dal 1986 ha fondato e diretto il settimanale satirico Tango; ...

aveva da tempo problemi di salute, che si sono poi ...Grande preoccupazione per il vignettista ed ex direttore dell'Unità, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torregalli di Firenze. Ma, stando a indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione , che ...Sergio Staino, 82 anni, storico vignettista toscano, è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale fiorentino di Torregalli per l'aggravarsi di una malattia che lo affligge da tempo.