Salvatore Di Venezia console generale a Curitiba

(Di lunedì 7 novembre 2022) È stata inaugurata il 30 settembre la nuova sede demaniale del Consolatod’Italia ain Brasile. Alla cerimonia, che ha consentito ai partecipanti di visitare i nuovi locali, erano presenti, oltre alDi, anche l’ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello, il vice governatore dello Stato del Paranà, Darci Piana, e il sindaco di, Rafael Greca de Machedo. Vari gli esponenti presenti della nutrita collettività italiana nella circoscrizione, che conta più di 130.000 connazionali. Acquistata a novembre 2021 e allestita in poco più di 9 mesi, la nuova sede è dedicata interamente ai servizi consolari.è la capitale di uno degli stati meridionali del Brasile, il Paraná. Nel ...

