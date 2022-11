(Di lunedì 7 novembre 2022) L'ex capitano della nazionale di basket non ha mai saltato una partita 'Dopo il ritiro ho dilapidato un milione, un baratronale ed economico. Gli atleti sono fragili. Ho trovato il mio riscatto ...

L'ex capitano della nazionale di basket non ha mai saltato una partita 'Dopo il ritiro ho dilapidato un milione, un baratro personale ed economico. Gli atleti sono fragili. Ho trovato il mio riscatto ...Questo il tema sviluppato dialogando con una sala affollata e coinvolta da, ex giocatore di basket e oggi mental coach. MANAGERITALIA Veneto ( www.manageritalia.it ) - Associazione ... Riccardo Pittis "In campo ho vinto tanto Poi ho perso quasi tutto, rischiavo la bancarotta"