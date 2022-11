Oscar 2023 | Jimmy Kimmel sarà il conduttore

Leggi su screenworld

(Di lunedì 7 novembre 2022)tornerà come presentatore della notte degliagli; La star del late-night, che ha condotto la cerimonia due volte in passato,l’unicodella 95ª edizione degli, che andrà in onda il 12 marzo sulla ABC, come ha annunciato lunedì l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Questala terza volta in cui il celebretelevisivo guiderà la serata degli Academy Awards, dopo le edizioni del 2017 e del 2018, ultima volta in cui la premiazione ha avuto un solo. Introducing your 95th Academy Awards host,. Welcome back! Tune into ABC to watch thes LIVE on Sunday, ...