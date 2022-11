Maneskin | Damiano interrompe il concerto per un fan con un malore e lo salva

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il frontman della band ha bloccato la sua esibizione sul palco di Città del Messico lo scorso 26 ottobre ed è riuscito ad aiutare la persona in difficoltà

Chi èdeideiè un cantante e chitarrista italiano. È il leader del gruppo musicale, vincitore del Festival di Sanremo 2021. Il suo nome completo è...Uno spettatore che si sente male edeiferma il concerto che si è tenuto lo scorso 26 ottobre a Città del Messico . \''Ragazzi per ...(Lapresse) Uno spettatore che si sente male e Damiano dei Maneskin ferma il concerto che si è tenuto lo scorso 26 ottobre a Città del Messico ...Damiano David, frontman della band Maneskin, ha interrotto il concerto che stava tenendo per poter permettere che un ragazzo in preda ad un malore venisse aiutato dallo staff: il video ha fatto il gir ...