Juventus-Inter | la risposta di Dzeko ai tifosi bianconeri

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il derby d’Italia non è andato nel migliore dei modi per la squadra di Simone Inzaghi. Il 2 a 0 è un risultato netto e può creare problemi all’no di uno spogliatoio che stava ritrovando fiducia e ambizioni dopo l’ottimo percorso nella fase a gironi della Champions League. Oltre al risultato, anche il tifo bianconero va a minare le certezze dei giocatori nerazzurri, come dimostra la reazione di Edin, il quale avrebbe rivolto un brutto gesto nei confronti della curva bianconera allo Stadium. EdinLo scontro tra la tifoseria juventina eè durato per tutti e 90 i minuti e secondo quanto riportato da Goal.com, il bomber bosniaco avrebbe quindi ceduto alle provocazioni.

Per il Milan i pericoli maggiori sono Real Madrid, Manchester City e Chelsea, mentre per l'... Per Roma esi attendono le future avversarie in Europa League.Quando il caso monta sui social network, è necessario prendere tutto con le pinze. Il rapporto tra Edin Dzeko e i tifosi bianconeri durante, però, sembra proprio essere stato fumantino nel finale di partita. Nel mare di internet sta infatti circolando un video - o il relativo fermo immagine - in cui si nota l'attaccante ...