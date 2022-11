Incidente Lugo | Simone morto a 25 anni | cuoco che sarebbe diventato presto papà ' Gli volevano tutti bene'

Il viaggio si è interrotto in via Tomba, trae la frazione di Bizzuno, a causa di un tragicostradale. La Peugeot del 25enne è finita fuori strada, in un tratto dove gli schianti ...Un paio d'ore prima dell'ci siamo salutati con la raccomandazione di "non fare troppo ... Una notizia devastante anche per lo staff del Roccà, il ristorante e birreria dinel quale Simone ...Un incidente mortale nel lughese è costato la vita a Simone Ricci Picciloni. Il ragazzo di 25 anni, apprendista cuoco molto conosciuto in zona e in attesa di diventare padre, ...«Per me era davvero come un figlio». Ha il cuore in gola mentre lo dice e non riesce nemmeno a trattenere le lacrime. Così lo ricorda Mirko Balestri, titolare del ristorante L’O, il locale ai confini ...