I sorteggi di Champions League LIVE | le avversarie di Napoli | Inter e Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ci siamo. E’ il momento deidi. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa:. Il rendimento della squadra di Luciano Spalletti è stato di altissimollo, gli azzurri hanno chiuso al primo posto un girone di ferro contro squadre del calibro dirpool e Ajax. Al secondo posto nerazzurri e rossoneri, in particolar modo è stata grandissima l’impresa della squadra di Simone Inzaghi. Il Barcellona è stato clamorosamente eliminato. Le prime otto classificate nei gironi verrannoate con le otto seconde. Negli ottavi di finale, non sarà possibile affrontare squadre della stessa nazione o uscite dallo stesso girone. Le prime otto classificate giocheranno in trasferta la gara d’andata ...