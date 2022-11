Emanuele Filiberto punta il Savoia Calcio | “Vogliamo creare il più grande vivaio del Sud”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del1908, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti dele ai ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata (Napoli) e del Sud Italia in generale”. Si legge questo nel comunicato con cuidiannuncia la volontà di rilevare ilcome parte del più ampio progetto “Casa Reale Holding SpA”, che verrà presentata mercoledì 9 novembre presso la basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata alle ore 11. Il progetto, che vede coinvolti numerosi professionisti, non si limita alma spazierà su un ampio ventaglio di interessi ...

