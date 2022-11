Decreto armi Ucraina | Pd diviso I dem hanno 3 piani e rischiano la Caporetto

Il partito di Letta logorato dalle posizioni inconciliabili sulla guerra. Sullo sfondo il congresso: la sinistra fa muro contro Nardella e ...Sulla base del nuovoapprovato dal Governo Meloni, sono stati fatti sbarcare solo minori, ... Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventanoe droga per i trafficanti. ...Stoccata anche a Marco Travaglio: "Da raffinato umorista, mi chiama Cicciobomba Cannoniere, stile bullo delle elementari" ...Concluso nella serata di domenica lo sbarco dei ‘fragili’ dalla nave della ong. Humanity annuncia ricorso al Tar. Il capitano: “Selezione disumana e illegale”. Rise Above: “Quattro evacuati perché in ...