Cremonese-Milan | Alvini | “Vogliamo essere all’altezza della gara”

CDK in bilico Il Tottenham è il futuro, il presente si chiama. C'è un rendimento in trasferta da riaggiornare al passo quasi perfetto tenuto dalprima che il k.o. di Torino ......conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con la" Il nostro livello dovrà essere altissimo, dobbiamo giocare con la convinzione di poter superare anche questo turno. Il...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A di domani contro la Cremonese Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza ...Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 14/a giornata di Serie A, in programma mercoledì 9 novembre: Napoli-Empoli (martedì 8, ore 18.30): Pairetto; Spezia-Udinese (martedì 8, ore ...