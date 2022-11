Chiara Ferragni | “Io maleducata? Commenti così mi fanno venir voglia di andare in giro nuda”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il diritto di presentarsi in abiti succinti e non essere criticata. Questo è quanto reclama l’influencer da 28 e passa milioni di follower, andata su tutte le furie per un commento sotto a un suo post Instagram nel quale appare in lingerie. Uno deial suo video social non sembra esserle piaciuto affatto. Sposa del rapper Fedez, mamma di Leone e Vittoria e imprenditrice digitale,infatti, dopo aver postato uno dei suoi video in abbigliamento succinto ha ricevuto varie critiche, e un attacco in particolare da parte di un hater che l’ha criticata duramente per il suo atteggiamento social., 35 anniCosa è stato recriminato alla? Di essere “” per mettersi ...