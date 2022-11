Calcio | Atalanta; Palomino | avevo fiducia nella giustizia

La valutazione dell'exsarebbe di circa 25 milioni di euro. Le "Aspirine" hanno provato a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto durante la scorsa estate ma l'Inter avrebbe dato il ...Sono le parole di José Palomino, assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, riportate dal sito ufficiale dell'. Palomino, difeso dagli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, è tornato ad ...“Sono molto felice! Avevo grande fiducia nella giustizia ed ora penso solo a tornare al lavoro con i miei compagni”. José Palomino, assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, esulta dal sito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...