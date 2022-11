Brucellosi | De Luca | “Abbiamo agito per tutelare il comparto e la salute”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Noi ci siamo messi al lavoro per salvare la zootecnia campana, al di là delle poesie chesentito. Eoperato perladei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, replicando in aula nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale sull’emergenza. Il piano di eradicazione, ha ricordato De, “è stato discusso per mesi e condiviso dal 90 per cento delle associazioni agricole”. Deha invitato il commissario per il piano, generale Luigi Cortellessa, a trasmettere tutti i dati relativi all’emergenza ai consiglieri e a tutte le istituzioni. Un piano, ha aggiunto il governatore, che non è stato censurato dalla ...