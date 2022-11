Stefano De Martino “sofferente” | Belen Rodriguez lo smaschera davanti a tutti

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 6 novembre 2022) Riflettori del web concentrati ancora una volta suDe, dopo che la showgirl l’ha beccato durante un momento molto “”. Ecco cos’è successo. Continua a gonfie vele la bellissima storia d’amore traDe, la coppia, infatti, si è ricongiunta dopo una settimana circa di distanza dettata da necessità lavorative per lo showman campano per via di un viaggio oltre oceano, così come lui stesso ha avuto modo di raccontare sui social. Il ritorno a Milano ha anche segnato il nuovo “ritorno” al fianco die della sua famiglia, ma anche un momento di particolare sofferenza per il quale lanon ha potuto fare a ...