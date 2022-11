(Di domenica 6 novembre 2022) Iva riscossa ma non versata (ma non solo),. Si è conclusa in queste ultime ore una complessa operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni e immobili per un valore di15di. Denunciato un imprenditore. Ma ecco tutti i dettagli. Ilsequestro della Guardia di Finanza diNel mirino dei finanziari è finita una società dioperante nel settore immobiliare e del suo amministratore, ora indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di occultamento delle scritture contabili obbligatorie e di omesso versamento dell’I.V.A. Dagli approfondimenti delle Fiamme Gialle ...

Il Corriere della Città

... perché in Libia c'è ancora tantissimo gas ancora da sfruttare, si parla di giacimenti superiori aldi Zohr, in Egitto, con investimenti anche relativamente contenuti. Lo scorso mese ...Per il datore di lavoro è scattata unasanzione pari a 11.520 euro. È emerso, inoltre, che uno dei lavoratori era beneficiario di reddito di cittadinanza, motivo per il quale, a seguito di ... Scoperta maxi evasione fiscale a Pomezia: sequestri per oltre 15 milioni di euro Controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine intorno a Piazza Vittorio Emanuele II all’Esquilino. Sono state circa 175 le persone identificate, controllati 18 esercizi pubblici, di cui 6 sanzi ...I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, nell’ambito dei controlli in materia di contrasto al sommerso da lavoro, hanno individuato una RSA con cinque lavoratori impiegati totalmente “in nero ...