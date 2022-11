Nella notte scatta il bacio tra Giaele e Antonino Spinalbese

Gazzetta del Sud

Ugo De Girolamo era stato elettoscorsa legislatura in provincia di Forlì e vive a Modigliana,... quello delle Tremiti, Peppino Calabrese: 'Aveva appena terminato il turno died aveva ...Entrambe corrono sulle pietre del selciato di Palermodi San Giovanni del 1586 , per sfuggire al pericolo più grande nei tempi cupi dell'Inquisizione: essere catturate e condannate per ... Guerra in Ucraina, bombardata Zaporizhzhia nella notte: c'è un morto I due diciottenni hanno denunciato ai carabinieri l’episodio accaduto nella notte tra venerdì e ieri a Penzale. Indagini sui tre presunti rapinatori ...Nella notte di oggi 6 novembre, è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 della ong ‘Sos Humanity’, con a bordo 179 naufraghi. L’imbarcazione era scortata da una motovedetta della Guardia cost ...