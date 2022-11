(Di domenica 6 novembre 2022) - Il segretario Pd 'sbarchi selettivi contrari a principi di umanità'. Papa Francesco: 'La vita va salvata in mare ma l'Italia non può far nulla senza aiuto dell'Europa'

TGLA7

- Il segretario Pd 'sbarchi selettivi contrari a principi di umanità'. Papa Francesco: 'La vita va salvata in mare ma l'Italia non può far nulla senza aiuto dell'Europa'Se entriamo nel merito qualcuno potrà sempre dire che nel Donbass sono statigli accordi di ... La linea diè chiara, ma per un pezzo del Pd non è così'. L'obiettivo indicato da De Luca è ... Letta: 'Violati i diritti', Piantedosi riferisca in Aula. Orban, grazie Meloni Peril segretario Pd "gli sbarchi selettivi sono contrari ai principi di umanità". Papa Francesco: "La vita va salvata in mare ma l'Italia non può far nulla senza aiuto dell'Europa" ...(Lapresse) Il Pd attacca il governo dopo lo sbarco a Catania di 144 dei 179 migranti che erano sulla nave Sos Humanity. Concessa la discesa solo ...