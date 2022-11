Inter | dall'Inghilterra | Conte ti soffia un esterno

...stanno tormentando la Vecchia Signora sin'inizio della stagione. Ai microfoni di Dazn, Allegri prova a spiegare i motivi tecnici e di 'salute' legati alle scelte per la formazione contro l'Pochi minuti'inizio di Juve ee il clima è già caldissimo. Dopo un' azione di gioco l'arbitro Doveri ha fischiato contro i bianconeri e Fagioli si è avvicinato all' arbitro per chiedere spiegazioni , ma ...Ritmi blandi e grande equilibrio nel primo tempo del derby d'Italia. Allo Stadium, Juventus e Inter concludono sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco, con i nerazzurri più vicini alla rete de ...TORINO - «Sei uno zingaro, sei uno zingaro». Nient’altro, perché di nient’altro c’era bisogno, perché tutti hanno sentito e tutti si saranno fatti la loro personalissima opinione. Il coro è partito da ...