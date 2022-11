Il sindaco di Kiev invita i residenti a lasciare la città

(Di domenica 6 novembre 2022) Ildi, Vitaliy Klitschko, non esclude la possibilità di un blackout totale nella capitale ucraina a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni ea fare scorte di cibo o...

... Carlo Calenda, ha sottolineato il paragone tra la resistenza dei soldati die quella dei ...perché ci sono momenti in cui bisogna decidere da che parte stare e chi sostenere' ha detto l'ex...... a sostegno della "resistenza" di. Tanti gli esponenti di Azione e Italia Viva, a partire dai ... ildi Bergamo Giorgio Gori (intervenuto in collegamento), la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'...Sindaco: Kiev potrebbe restare senza acqua, luce e riscaldamento Kiev rischia di restare senza elettricita', acqua e riscaldamento. Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina… Leggi ...Non c’erano bandiere della pace ma tanti vessilli dell’Ucraina e dell’Unione Europea e tanti striscioni “contro l’aggressione russa” e a favore delle sanzioni europee. Cinquemila persone oggi a Milano ...