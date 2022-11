Calciomercato.com

... l'azione prosegue con Kouame che suggerisce per Ikone: l'appoggio centrale è perfetto, l'ex... Marinelli non hae indica il penalty ma dopo aver visto il Var cambia idea e la Samp può ...... CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Abbattuto Schuur in area di rigore, l'arbitro non hasull'... hanno espugnato il campo dell' Udinese e battuto il. Ora sono noni con 17 punti, frutto di ... Il Milan, i dubbi sul rinnovo di Leao e una strategia da rivedere Walter Zenga ha voluto commentare così l’avvio di stagione del calciatore belga del Milan, Charles De Ketelaere ...Due squalifiche pesanti per i rossoneri in vista della Cremonese. Pioli studia l’undici migliore e valuta il sistema di gioco più adatto: mediana rinforzata