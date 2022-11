MotoGP | gara 6 novembre | orario | programma GP Valencia | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Giornata di vigilia ain vista dell’ultimo e decisivo Gran Premio della stagione per il Mondiale2022. Francesco Bagnaia si gioca il secondo match point iridato consecutivo dopo Sepang, potendo gestire un vantaggio di 23 punti in classifica generale nei confronti di Fabio Quartararo. Pecco si laureerebbe campione del mondo domani con un piazzamento tra i primi 14, ma anche (se dovesse fare 15° o peggio) in caso di mancata vittoria da parte del rivale francese della Yamaha. Aleix Espargarò ed Enea Bastianini si contenderanno invece il terzo posto in campionato. Il Gran Premio della Comunitàna 2022 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sported in direttasu Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro su TV8 le gare delle tre classi in ...