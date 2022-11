Moratti rompe gli indugi | «Mi candido col terzo polo in Lombardia» Salvini | entro 10 giorni manovra in Parlamento

(Di sabato 5 novembre 2022) Letiziasarà la candidata delalle regionali in. Il Pd fa muro: mentre Letta convoca la segreteria del partito sul congresso costituente, i Dem confermano che non appoggeranno lae invocano le primarie in. Quanto al Dl Aiuti ter, in mattinata riunione di maggioranza alla Camera

Dossier migranti, casi Lombardia e Lazio, offensiva M5S e attivismo di Calenda su. Tutte le spine del Pd. La nota di Paola Sacchi Dopo esserne stato contestato per il ...Papa Francesco che...... con la partecipazione anche di Letiziae Carlo Cottarelli , è stata invece marchiata dallo ... mentre il silenzio funereo del fallout radioattivoogni dinamismo. Le basi statunitensi in ..."Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi - fa sapere l'ex vicepresidente della Regione in una nota - ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà in corsa per la presidenza". (ANSA) ...L’ex vicepresidente rompe gli indugi: oltre che da Azione e Italia viva sarà sostenuta da una sua lista civica. I dem ora non puntano più su Cottarelli ma cercano un campo largo e pensano alle primari ...