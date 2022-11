Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Rune | “Cerco di rimanere molto concentrato e calmo in campo”

Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz non disputer le ATP Finals di Torino, al via domenica 13 novembre. L'infortunio rimediato nei quarti di finale deldi Parigi - Bercy (strappo addominale) ha infatti costretto lo spagnolo a gettare la ...Brevi L'infortunio agli addominali ferma Carlos Alcaraz. Nella semifinale contro Holger Rune deldi Parigi - Bercy, il numero uno del mondo è stato costretto al ritiro durante il tiebreak del terzo set per un problema agli addominali. Un infortunio fisico che però lo porta a ...Lo spagnolo ha annunciato il forfait per gli ultimi due eventi stagionali 24 ore dopo il ritiro nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy per infortunio. Il n. 1 al mondo si è sottoposto ...Il numero uno del ranking mondiale lo ha annunciato via social dopo essere stato costretto a ritirarsi ieri ai quarti del Masters 1000 di Parigi-Bercy per infortunio ...