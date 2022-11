La straziante storia del medico morto sull' elicottero | dove doveva essere

(Di sabato 5 novembre 2022) C'era anche il 64enne Maurizio De Girolamo,del 118, a bordo dell'Alidaunia, precipitato ad Apricena, a circa 40 km da Foggia, dopodecollato dalle isole Tremiti. L'uomo aveva finito il turno di guardia e aveva preso l'delle 9.10, preferendolo alla nave a causa del maltempo, per tornare a casa. «Una tragedia immane oggi rende ancor più grigio il cieloe nostre teste - ha scritto il sindaco di San Severo, Francesco Miglio sui social -. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore». Si è unito al cordoglio anche Maurizio Balzanelli, presidente nazionale della ...

Il Tempo

... ex tronista d Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha postato unasu ... E ancora: Per finire: Andra Zelletta ha ricondiviso nelle sue Storie questaracconto ...Il produttore esecutivo Albert Hughes (The Good Lord Bird " Ladi John Brown, Codice ...segue un percorso letale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo... Elicottero caduto, la straziante storia del medico: evitata la nave per paura del maltempo C’era anche il 64enne Maurizio De Girolamo, medico del 118, a bordo dell’elicottero Alidaunia, precipitato ad Apricena, a circa 40 km da ...Una confessione inaspettata arrivata da un uomo che è stato molto importante nella vita di Simona Ventura. L'ex marito parla di una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli ...