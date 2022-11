Gasperini teme Lobotka | preparata una gabbia a centrocampo | chi sarà a marcarlo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 novembre 2022) C’è grande attesa per la sfida tra Atalanta e Napoli, uno dei big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A. I partenopei dovranno però rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha infatti accusato una forma acuta di lombalgia e per questo ha dovuto dare forfait per il match. Gian Pieroha scoperto dell’assenza del georgiano proprio mentre preparava unadi marcature per lui ideata. Eppure non solo l’esterno ex Dinamo Batumi, i bergamaschi temono vari calciatori del Napoli e quindi si stanno preparando varie contromisure tattiche.Napoli (Getty Images) Atalanta Napoli, ladiperA parlarne nel dettaglio è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: “Anche l’Atalanta ha una ...